Швейцария выразила готовность впустить лидера сирийской оппозиции в страну для переговоров

Швейцария может впустить лидера сирийской оппозиции для возможных диппереговоров

Швейцария выразила готовность впустить главу вооруженной оппозиции Сирии и лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммада аль-Джулани в страну для переговоров, несмотря на санкции. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

«Исключения могут предоставляться в индивидуальном порядке, особенно по дипломатическим или медицинским причинам», — отметил дипломат.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что отмена санкций Европейского союза (ЕС) против Сирии будет зависеть от выполнения условий Брюсселя. По словам главы ЕК, решение, в частности, зависит от процесса мирной передачи власти.