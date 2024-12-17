Стало известно о жизни погибшего мужа Седоковой за счет певицы

Mash: баскетболист Янис Тимма долгое время жил за счет певицы Седоковой

Бывший муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма долгое время жил за счет певицы. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, во времена выступления за подмосковные «Химки» спортсмен год не получал зарплату, Седокова одна обеспечивала семью. Отмечается, что из-за этого пара часто конфликтовала.

Тимма был найден мертвым в Москве. Причиной смерти спортсмена стало самоубийство. Рядом с телом лежал телефон, на котором был написан текст «Наберите Анне. Спасибо тебе за все» с ее номером телефона.

Анна Седокова и Янис Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.