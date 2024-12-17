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14:52, 17 декабря 2024Экономика

В Совфеде заявили о провале «мусорной реформы»

Спикер Совфеда Матвиенко назвала «мусорную реформу» деградацией и регрессом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Стартовавшая в 2019 году реформа обращения с отходами производства и потребления, или «мусорная реформа», оказалась похожа на деградацию и регресс. О провале инициативы заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает Telegram-канал верхней палаты парламента.

Политик отметила, что на эту реформу возлагались большие надежды в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. «Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало», — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что за время существования инициативы региональные операторы получили сотни миллионов рублей доходов. Однако они оказались никому не подотчетны, считает Матвиенко. При этом, по ее наблюдениям, за последние шесть месяцев ситуация с «мусорной реформой» улучшилась — появились региональные штабы, которые контролируют выполнение программы.

Ранее Матвиенко заявила, что около 40 процентов инженерных коммуникаций в России превысили нормативный срок службы и нуждаются в замене, а в некоторых регионах износ систем ЖКХ достигает 80 процентов.

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