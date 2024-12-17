Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:41, 17 декабря 2024Мир

В США заявили о ярости Зеленского из-за предложений по конфликту на Украине

Меркурис: Зеленский в ярости из-за поиска дипломатических решений конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в ярости из-за поиска дипломатических решений конфликта на Украине. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Мы можем наблюдать, что дипломатия наконец-то зарождается. И посмотрите на реакцию Зеленского — он в ярости», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, Россия, Венгрия и США начали действовать, чтобы найти совместный подход к поиску решения конфликта. Он назвал необходимыми совместные действия государств в подобных вопросах.

Ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст предположил, что идеи избранного американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и будущим переговорам с Москвой будут трудными для Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США разделились мнения по вопросу права Трампа на «ядерную кнопку». Демократам оказалось очень неловко

      Школьник с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 75 тысяч рублей и выбросил деньги

      В Раде заявили о последствиях отказа Зеленского говорить с Орбаном

      Российский военный суд приговорил переводившего деньги исламистам к 10 годам

      Мэр столицы российского региона в прямом эфире объяснил значения слов «имба» и «рофлить»

      В Европе нашли способ обойтись без транзита газа через Украину

      Обнаружен эффект гравитационно-волновой памяти

      42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов

      В России увеличится количество бюджетных мест в вузах

      Звезду группы «Король и Шут» привлекли к ответственности за дискредитацию армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше