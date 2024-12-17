В США заявили о ярости Зеленского из-за предложений по конфликту на Украине

Меркурис: Зеленский в ярости из-за поиска дипломатических решений конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский в ярости из-за поиска дипломатических решений конфликта на Украине. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Мы можем наблюдать, что дипломатия наконец-то зарождается. И посмотрите на реакцию Зеленского — он в ярости», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, Россия, Венгрия и США начали действовать, чтобы найти совместный подход к поиску решения конфликта. Он назвал необходимыми совместные действия государств в подобных вопросах.

Ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст предположил, что идеи избранного американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и будущим переговорам с Москвой будут трудными для Киева.