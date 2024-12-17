Валиева подала новую апелляцию по делу о допинге

Камила Валиева подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о допинге

Российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе суда подтвердили эту информацию. При этом они подчеркнули, что не могут предоставить дополнительных сведений об апелляции.

В октябре Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на дисквалификацию, наложенную Спортивным арбитражным судом (CAS). Ранее вынесенное решение осталось в силе.

Валиева была подвергнута санкциям за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине. Сборная России при участии Валиевой выиграла эти соревнования, однако позже ее лишили золота, присудив бронзу.