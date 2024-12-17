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17:23, 17 декабря 2024Спорт

Завоевавших медали на Играх-2024 российских теннисисток премируют

Дегтярев: Андреева и Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады-2024
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер премируют за завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Дегтярев заявил, что спортсменки получат по 2,5 миллиона рублей. «Тренерский штаб тоже получит по 2,5 миллиона, потому что мы должны поощрять наших героев спорта. Это очень важно», — подчеркнул он.

Андреева и Шнайдер заняли второе место в женском парном разряде. В финале турнира они уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.

Всего на Олимпиаде в Париже выступило 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только Андреева и Шнайдер смогли завоевать медали.

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