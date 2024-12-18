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06:24, 18 декабря 2024Бывший СССР

Курс доллара к гривне вырос до исторического максимума

«Страна.ua»: курс доллара к гривне поднялся до исторического максимума
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического максимума — 41,82 гривны за доллар. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные регулятора.

На прошлой неделе американская валюта стоила 41,66 гривны за единицу. Банкиры прогнозируют, что к концу года курс вырастет выше 42 гривен.

«Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк закончит год на уровне 42,10 гривны за доллар — этот курс правительство заложило в госбюджет 2024-го, так что к позиции регулятора будет сложно придраться», — указал директор казначейства одного из крупных банков Украины.

Некоторые финансисты допускают курс 42,2 — 42,3 гривны при нынешнем темпе девальвации. Собеседник издания пояснил, что Киеву предстоит множество социальный платежей, поэтому правительство планирует получить больше национальной валюты за доллар и евро, в чем ему и помогает Нацбанк.

С осени 2023 года курс украинской гривны определяется операциями на межбанковском валютном и карточном рынке в соответствии со спросом и предложением под контролем Нацбанка. В марте курс нацвалюты снизился в район минимальных 39 гривен за доллар, ниже 40 он опустился в конце мая, а в июле впервые преодолел отметку в 41 гривну за единицу американской валюты.

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