Махачев высказался о предстоящем реванше с Царукяном

Чемпион UFC Махачев о предстоящем бое с Царукяном: я должен финишировать его

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем реванше с соотечественником Арманом Царукяном. Об этом стало известно из интервью Махачева, опубликованном на Youtube-канале UFC Eurasia.

«В первом бою я не знал его бэкграунд, он хорошо защищался от моей борьбы и дал непростой бой. Но сейчас я знаю все, на что он способен. Я должен закрывать вопрос и финишировать его. Чарльз Оливейра едва не задушил его в каждом из раундов», — заявил Махачев.

Реванш Махачева и Царукяна состоится на турнире в Лос-Анджелесе (США) в ночь на 19 января. Это будет главный поединок ивента. Махачев проведет четвертую защиту чемпионского пояса UFC в легком весе. Для Царукяна это будет первый титульный бой.

В активе Махачева в смешанных единоборствах (ММА) 26 побед при единственном поражении. Царукян выиграл 22 боя и трижды терпел поражение. Первый поединок Махачева и Царукяна 20 апреля 2019 года завершился победой Махачева судейским решением.