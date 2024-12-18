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11:29, 18 декабря 2024Мир

МИД прокомментировал введение нового пакета санкций ЕС

Захарова: новый 15-й пакет санкций ЕС против России носит незаконный характер
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Недавно принятый Европейским союзом (ЕС) новый 15-й пакет санкций против России носит незаконный характер, РФ обязательно ответит на эти ограничительные меры со стороны Брюсселя после анализа ситуации. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти меры носят противоправный, незаконный характер. Они направлены как против российских, так и против зарубежных экономоператоров, общественных деятелей», — объяснила дипломат, также отметив, что очередной пакет санкций несет «угрозу глобальной энергетической безопасности».

В понедельник, 16 декабря, на Западе утвердили очередной ряд ограничительных мер. Известно, что в список попали 54 человека и 30 организаций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что главным образом санкции коснутся российского торгового флота, связанного с перевозками нефти.

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