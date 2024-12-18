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21:18, 18 декабря 2024Спорт

Отец погибшего бывшего мужа Седоковой ответил на слова певицы о жизни в аду

Отец баскетболиста Яниса Тиммы: в семье начался ад после вмешательства Седоковой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandr Kulebyakin / Globallookpress.com

Райтис Тимма, отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, прокомментировал слова певицы Анны Седоковой — бывшей жены спортсмена — о жизни в аду. В разговоре с РИА Новости он заявил, что ад исполнительницы начался после ее вмешательства в семью.

«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом... Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», — утверждает Тимма-старший.

После смерти бывшего мужа Седокова опубликовала в соцсетях пост, в котором сообщила, что последние годы «жила в аду». Она также добавила, что хочет уберечь своего ребенка от информации, связанной с трагедией.

Ранее отец спортсмена рассказал, что три года не общался с сыном из-за конфликтов. Он признался, что не может поверить в то, что он умер.

Тимма был найден мертвым в Москве. Предварительно, причиной его гибели стало самоубийство.

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