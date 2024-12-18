Пассажиров столкнувшегося с грузовым составом под Мурманском поезда заблокировало в вагоне

Пассажиров попавшего в аварию под Мурманском поезда заблокировало в вагоне

Несколько пассажиров двухэтажного поезда Мурманск — Санкт-Петербург, столкнувшегося с грузовым составом, оказались заблокированы в одном из вагонов. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, все заблокированные люди находятся в третьем вагоне поезда, на который пришелся основной удар.

Ранее сообщалось о женщине и ребенке, которых зажало на втором этаже одного из перевернувшихся вагонов поезда. Во время падения россиянка пыталась закрыть собой сына, однако осколки окон порезали и ее, и мальчика.

О столкновении пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 человек, с грузовым составом в Мурманской области стало известно вечером 18 декабря. В результате перевернулись три вагона. По разным данным, пострадали до 14 человек.