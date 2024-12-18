Появились подробности о состоянии попавшей в реанимацию четырехкратной чемпионки ОИ

«Матч ТВ»: олимпийская чемпионка Раиса Сметанина находится в сознании

Племянник четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметанины Юрий рассказал о состоянии попавшей в реанимацию родственницы. Подробности приводит «Матч ТВ».

Юрий заявил, что Сметанину перевезли в Санкт‑Петербург при помощи федерации лыжных гонок и спонсоров. «Состояние тяжелое, но она находится в сознании», — добавил он.

О попадании Сметаниной в реанимацию стало известно 14 декабря. Уточнялось, что бывшая лыжница перенесла инсульт и подключена к аппарату ИВЛ.

Сметаниной 72 года. Помимо четырех золотых олимпийских медалей в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиад. Также она четырежды выигрывала чемпионаты мира.