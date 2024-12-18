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23:33, 18 декабря 2024Спорт

Появились подробности о состоянии попавшей в реанимацию четырехкратной чемпионки ОИ

«Матч ТВ»: олимпийская чемпионка Раиса Сметанина находится в сознании
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Раиса Сметанина

Раиса Сметанина. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Племянник четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметанины Юрий рассказал о состоянии попавшей в реанимацию родственницы. Подробности приводит «Матч ТВ».

Юрий заявил, что Сметанину перевезли в Санкт‑Петербург при помощи федерации лыжных гонок и спонсоров. «Состояние тяжелое, но она находится в сознании», — добавил он.

О попадании Сметаниной в реанимацию стало известно 14 декабря. Уточнялось, что бывшая лыжница перенесла инсульт и подключена к аппарату ИВЛ.

Сметаниной 72 года. Помимо четырех золотых олимпийских медалей в ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиад. Также она четырежды выигрывала чемпионаты мира.

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