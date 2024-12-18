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15:07, 18 декабря 2024Спорт

Рудковская рассказала о потеплении в отношении российских фигуристов после избрания Трампа

Рудковская: есть большие шансы на возвращение россиян на международные старты
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала о потеплении в отношении российских фигуристов после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Ее цитирует Sport24.

«Скажу так — потепление на самом деле сильное во всех отношениях. Как Трамп выиграл, началось меняться отношение к нам во многих странах, стали поступать запросы, предложения. Все активизировались», — заявила Рудковская.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможный допуск российских фигуристов к Олимпийским играм 2026 года в Италии. «Скучно без нас», — сказала Роднина, отметив, что процесс снятия санкций будет небыстрым из-за бюрократии.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

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