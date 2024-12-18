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19:46, 18 декабря 2024Экономика

США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком

OFAC: разрешаются сделки с Газпромбанком, если они касаются атомной энергетики
Кирилл Луцюк

Фото: WP / TRA / Reuters

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США разрешило (до 30 июня 2025 года) совершать сделки с Газпромбанком, если они имеют отношение к гражданской атомной энергетике. Об этом сообщается на сайте этого ведомства.

Подчеркивается, что операции могут проводиться и через любое юридическое лицо, если доля данного банка в нем составляет 50 процентов или больше.

Ранее появилась информация, что Европейский союз и США ведут переговоры о том, чтобы смягчить рестрикции, введенные в отношении Газпромбанка. Причиной этого процесса стали опасения европейцев по поводу безопасности поставок энергоносителей в регионе.

Кроме того, об исключениях в санкциях против банка попросила венгерская дипломатия. Она ратует за послабления в режиме ограничений, так как Будапешт должен как-то оплачивать российский газ.

Позже появилась информация, что Венгрия и Болгария отыскали решение проблемы санкций США против Газпромбанка.

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