В бою Фьюри и Усика впервые в истории бокса будет использован искусственный интеллект

В бою Фьюри и Усика будет работать судья на базе искусственного интеллекта

В бою между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком впервые в истории бокса будет использован искусственный интеллект. Об этом сообщил председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Впервые в истории на поединке будет работать судья на базе искусственного интеллекта. Никакой предвзятости, никаких человеческих ошибок. Эксперимент не повлияет на официальные результаты, однако впервые будет опробован на величайшем бое века», — заявил Аль аш-Шейх.

Реванш между Фьюри и Усиком в тяжелом весе состоится в ночь на 22 декабря. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Первый бой боксеров состоялся 19 мая 2024 года. Поединок в Эр-Рияде продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным судейским решением. Для Фьюри то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Усик выиграл 22-й поединок и на данный момент остается непобежденным.

Впервые в истории бокса в Эр-Рияде разыграли сразу четыре титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.