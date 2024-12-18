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16:20, 18 декабря 2024Мир

В Финляндии высказались о якобы причастности России к разрыву телекабеля с Германией

Президент Стубб: Россия не причастна к разрыву телекабеля между Финляндией и ФРГ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Александер Стубб

Александер Стубб. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россия не причастна к разрыву телекоммуникационного телекабеля C-Lion1между Финляндией и Германией. Об этом заявил финский лидер Александр Стубб, его слова приводит Yle.

«Основываясь на той информации, которой я располагаю, довольно трудно согласиться с трактовкой произошедшего, что Россия якобы причастна к разрыву телекабеля между Финляндией и Германией», — высказался политик.

18 ноября финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что между Германией и Финляндией был оборван телекоммуникационный кабель, связывающий страны. Издание сообщило о начале ремонтных мероприятий, срок которых может составить от 5 до 15 дней.

20 ноября центральная криминальная полиция Финляндии начала уголовное расследование происшествия.

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