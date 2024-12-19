Добыче угля в России предсказали новое падение

МЭА спрогнозировало падение добычи и экспорта угля в России четыре года подряд

В 2024 году добыча угля в России упадет на три процента, до 427 миллионов тонн, а экспорт — на шесть процентов, до 199 миллионов. Такой прогноз представлен в свежем докладе Международного энергетического агентства (МЭА), на который ссылаются «Ведомости».

Снижение в следующем году составит три и семь процентов соответственно, что доведет добычу и экспорт до уровней 416 и 185 миллионов тонн. По итогам 2026 года показатели сократятся до 416 и 180 миллионов тонн, а в 2027-м — до 412 и 178 миллионов. При этом в МЭА полагают, что падение коснется и энергетического, и металлургического угля.

Предсказывать негативную динамику агентству позволяет несколько факторов. В их числе низкая рентабельность экспорта, сложившаяся из-за скидок, которые угольные компании вынуждены предоставлять покупателям на фоне западных санкций.

На эти обстоятельства накладываются внутренние российские проблемы с логистикой, сложности с оплатой партий товара из-за рубежа и нестабильность поставок. К августу под санкциями оказалось более половины угольной отрасли России, а большинство стран, в которые идут поставки, соблюдают ограничения и сокращают импорт.

Власти видят ситуацию в более оптимистичном ключе. В середине декабря вице-премьер Александр Новак указывал, что добыча угля в 2024 году снизится на один процент, а в 2025-м останется на этом же уровне.

Тем не менее основные факторы, на которые опирается прогноз МЭА, действительно имеют место. Экспорт энергетического угля падает с начала 2024 года из-за сокращения рентабельности поставок в западном и южном направлениях и невозможности вывести добытые объемы через Дальний Восток в силу недостаточной пропускной способности.

В результате по итогам первых трех кварталов года совокупный убыток угольных компаний в России составил 91,3 миллиарда рублей, а больше половины предприятий работают в минус. По данным Росстата, за первые десять месяцев добыча сократилась на два процента, а экспорт за три квартала упал сразу на 14 процентов.

Отдельную угрозу представляет рекордная собственная добыча угля в Китае, который является одним из основных импортеров, и падение цен на его рынке. Такое обстоятельство делает менее востребованным российский уголь и заставляет экспортеров предоставлять дополнительные скидки.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству срочно разработать меры поддержки угольной отрасли. Последним поводом для беспокойства стала ситуация в Кузбассе, основном угольном регионе страны, где добыча упала на восемь процентов, а доходы регионального бюджета сократились сразу на 56 миллиардов рублей.