Российский уголь столкнулся с новой угрозой

Bloomberg: добыча угля в КНР достигла рекордного уровня, а цены на него рухнули

Годовой объем добычи угля в КНР в ноябре достиг рекордных в истории 428 миллионов тонн, при этом по итогу всего года будет наблюдаться рост уже восьмой год подряд. Об этом со ссылкой на данные китайской статистики сообщает Bloomberg.

Вместе с тем рост добычи сталкивается со слабым спросом, потому что восстановление национальной экономики по-прежнему хромает. Такая ситуация привела к падению внутренних цен на топливо до самого низкого уровня более чем за год.

Для российской угольной отрасли китайские рекорды оборачиваются новой угрозой, так как на фоне европейских санкций это направление стало одним из основных для экспорта. Повышение внутренней добычи снижает потребность Китая в российском угле, а также давит на стоимость тех объемов поставок, которые остаются востребованными.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в кратчайшие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли, которая является одной из ключевых для национальной экономики.

Такие требования возникли на фоне падения в 2024 году добычи угля в Кузбассе, главном угольном регионе России, на 8,4 процента, что привело к сокращению доходов регионального бюджета на 56 миллиардов рублей. Одной из причин негативной динамики, помимо проблем с логистикой, стало сокращение потребности Китая в российском угле. Кроме роста внутренней добычи, КНР в первые десяти месяцев 2024 года снизил долю российских поставок в общей структуре угольного импорта с 23 до 18 процентов.