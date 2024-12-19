Российский губернатор сделал новое заявление о подкупе судей в футболе

Губернатор Федорищев: точно знаю, что «Зенит» подкупом судей не занимается

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал новое заявление о коррупции в судействе в российском футболе. Об этом он рассказал в программе «Очная ставка».

«Точно знаю, что "Зенит" такой деятельностью [подкупом судей] не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», — заявил Федорищев.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера самарского клуба «Крылья Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Позднее сообщалось, что о существующей в отечественном футболе практике дачи взяток арбитрам Федорищеву поведал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев. При этом сам Каманцев заявил о нулевой терпимости РФС к коррупции.