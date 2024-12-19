Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:57, 19 декабря 2024Спорт

Российский губернатор сделал новое заявление о подкупе судей в футболе

Губернатор Федорищев: точно знаю, что «Зенит» подкупом судей не занимается
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал новое заявление о коррупции в судействе в российском футболе. Об этом он рассказал в программе «Очная ставка».

«Точно знаю, что "Зенит" такой деятельностью [подкупом судей] не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», — заявил Федорищев.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера самарского клуба «Крылья Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Позднее сообщалось, что о существующей в отечественном футболе практике дачи взяток арбитрам Федорищеву поведал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев. При этом сам Каманцев заявил о нулевой терпимости РФС к коррупции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о серьезных нарушениях в работе Минпросвещения. В ведомстве прошли масштабные проверки

      Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близнецом и наконец раскрыла правду семье

      42-летняя Алена Водонаева показала откровенное декольте

      Песков высказался об участии журналистов из недружественных стран на прямой линии Путина

      В Раде заявили об отсутствии мер по реализации «плана стойкости» Зеленского

      Названа цена самой дешевой «однушки» у метро в Москве

      В США признали уничтожение Россией четырех украинских Patriot

      Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

      В «Акроне» рассказали о зарплате Дзюбы

      Украина взяла ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше