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20:06, 19 декабря 2024Спорт

Стало известно о состоянии получившего тяжелую травму во время матча хоккеиста

Хоккеист «Металлурга» Еременко перенес операцию и находится в реанимации
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко, получивший тяжелую травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста», перенес операцию. О состоянии спортсмена ТАСС сообщил главный тренер команды Андрей Разин.

Специалист заявил, что у хоккеиста выявлен сложный перелом бедра со смещением. Он подчеркнул, что Еременко находится в реанимации. Отмечается, что сроки восстановления защитника неизвестны.

18 декабря Еременко столкнулся с соперником в матче КХЛ с «Автомобилистом», после чего врезался коленом в борт и покинул лед на носилках. Тогда сообщалось, что хоккеист выбыл до конца текущего сезона.

19 ноября нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Юты» (6:2). Примерные даты возвращения хоккеиста к играм на данный момент неизвестны.

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