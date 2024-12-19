Тренер «Вашингтона» рассказал о сроках восстановления Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что восстановление Овечкина идет по плану

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери рассказал о сроках восстановления российского нападающего Александра Овечкина. Его слова приводит RMNB.

«Он прогрессирует. Все идет по плану, никаких эксцессов у него не было, он движется в правильном направлении», — заявил специалист. Он подчеркнул, что хоккеист должен появиться на льду через неделю или две.

14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома малой берцовой кости. Он вышел на лед в специальном свитере, который исключает контакты. Травму российский нападающий получил 19 ноября в матче против «Юты».

До рекорда канадца Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбах НХЛ Овечкину осталось забросить 26 шайб. На данный момент у россиянина 868 голов, у завершившего карьеру Гретцки — 894.