Усик и Фьюри устроили 11-минутную дуэль взглядов

Боксеры Усик и Фьюри провели 11-минутную дуэль взглядов перед поединком

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов перед боксерским поединком в Саудовской Аравии. Об этом сообщает TalkSport.

Спортсмены 11 минут смотрели друг на друга. Соперников пытались остановить глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман и команды боксеров, однако они продолжали смотреть друг на друга.

Реванш между Фьюри и Усиком в тяжелом весе состоится в ночь на 22 декабря. Поединок пройдет в Эр-Рияде.

Первый бой боксеров состоялся 19 мая 2024 года. Поединок в Эр-Рияде продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным судейским решением. Для Фьюри то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Усик выиграл 22-й поединок и на данный момент остается непобежденным.

Впервые в истории бокса в Эр-Рияде разыграли сразу четыре титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.