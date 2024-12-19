Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
3:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
6:4
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
5:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:2
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
Сегодня
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ — регулярный чемпионат
23:36, 19 декабря 2024Спорт

Усик и Фьюри устроили 11-минутную дуэль взглядов

Боксеры Усик и Фьюри провели 11-минутную дуэль взглядов перед поединком
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Усик (слева) и Тайсон Фьюри

Александр Усик (слева) и Тайсон Фьюри. Фото: Matthew Childs / Reuters

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов перед боксерским поединком в Саудовской Аравии. Об этом сообщает TalkSport.

Спортсмены 11 минут смотрели друг на друга. Соперников пытались остановить глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман и команды боксеров, однако они продолжали смотреть друг на друга.

Реванш между Фьюри и Усиком в тяжелом весе состоится в ночь на 22 декабря. Поединок пройдет в Эр-Рияде.

Первый бой боксеров состоялся 19 мая 2024 года. Поединок в Эр-Рияде продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным судейским решением. Для Фьюри то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Усик выиграл 22-й поединок и на данный момент остается непобежденным.

Впервые в истории бокса в Эр-Рияде разыграли сразу четыре титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил устроить в Киеве дуэль «Орешника» и западных систем ПВО. Зеленский ответил оскорблением

      В США заявили о продолжении использования F-35 вопреки критике в адрес истребителя

      Симоньян рассказала о возможном отношении Запада к итогам спецоперации на Украине

      Число находящихся в Сирии американских военных раскрыли

      Усик и Фьюри устроили 11-минутную дуэль взглядов

      Ученые назвали способ усилить эффект кофе

      В Тбилиси митингующие перекрыли проспект Руставели

      Симоньян оценила ответ Путина о помиловании сына Байдена

      Сийярто заявил о начале кампании Украины против Венгрии

      В офисе музыкального издательства «Джем» прошли обыски

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше