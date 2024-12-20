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15:33, 20 декабря 2024Спорт

Глава ОКР оценил допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026

Дегтярев назвал важным шагом допуск российских фигуристов к отбору на Игры-2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил допуск отечественных фигуристов к отбору на Игры-2026. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев назвал решение Международного союза конькобежцев (ISU) важным шагом. «Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция», — подчеркнул он, добавив, что будет поддерживать атлетов.

20 декабря ISU допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов были Игры в Пекине.

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