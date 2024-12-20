Погибшего в результате теракта главу войск РХБЗ Кириллова похоронили в Мытищах

Главу Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в результате теракта, похоронили в пятницу, 20 декабря. Церемония прощания прошла на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье.

Пантеон находится в Мытищах и является крупнейшим военным кладбищем в стране, которое предназначено для погребения отставных и действующих служащих высокого звания Вооруженных сил России и СССР, а также лиц, имеющих особо важные заслуги перед страной. Мемориал находится в ведении Министерства обороны и является режимным объектом.

Проститься с Кирилловым приехали Белоусов и Шойгу

В сети появилось видео с похорон главы войск РХБЗ. На кадрах видно, что проститься с офицером пришло множество военнослужащих, в том числе высокопоставленные лица. В частности, на похороны приехали министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Кроме того, президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прислали венки.

Путин назвал терактом убийство Кириллова

Владимир Путин, комментируя гибель Кириллова, назвал произошедшее терактом.

«Вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, по словам Путина, гибель Кириллова является серьезнейшим проколом специальных служб. В связи с чем российский лидер призвал спецслужбы совершенствовать защиту находящихся в тылу участников специальной военной операции и не допускать подобных проколов.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря при взрыве на Рязанском проспекте в Москве. По версии следствия, самодельное взрывное устройство было примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно в момент, когда военные выходили из подъезда.