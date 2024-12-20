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10:48, 20 декабря 2024Ценности

Возлюбленная Павла Дурова позанималась спортом в мини-юбке

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова позанималась спортом в мини-юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова позанималась спортом в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя предстала перед камерой в тренажерном зале во время выполнения упражнений. Она позировала в белом костюме, который состоял из облегающего топа с глубоким декольте и плиссированной мини-юбки. Также девушка надела кеды в тон и уложила волосы в высокий пучок.

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«Напоминание: оставайся активным, не ешь сахар и будь счастлив», — указала в подписи автор видео.

Ранее в декабре новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа модель и владелица салона красоты родом из России Юлия Власова снялась без штанов.

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