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18:49, 21 декабря 2024Спорт

Песков обратился к российским спортивным федерациям

Песков: спортивным федерациям необходимо работать над возвращением россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к российским спортивным федерациям. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что организациям необходимо продолжать работать над возвращением российских спортсменов к участию в международных турнирах. «Не все так гладко. Сильно ограничен состав спортсменов, которые могут принять участие, невозможны замены», — подчеркнул он.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что организация продолжит помогать российским атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В частности, Международный союз конькобежцев допустил россиян к отбору на Олимпийские игры-2026.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

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