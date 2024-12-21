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19:47, 21 декабря 2024Россия

Путин поговорил по телефону с главой Татарстана после атаки ВСУ на Казань

Путин поговорил по телефону с Миннихановым после атаки беспилотников на Казань
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Казань. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что глава государства также получает оперативные доклады по линии Минобороны.

Глава Татарстана ранее раскрыл подробности атаки. Он рассказал, что из восьми украинских БПЛА, атаковавших Казань, пять были направлены на жилые дома, другие были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, выяснилось, что на некоторых БПЛА не сработали взрывчатые вещества.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя случившееся, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки. Она добавила, что Киев, ударив по столице Татарстана беспилотниками, продемонстрировал злобу за свои военные неудачи.

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