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15:48, 21 декабря 2024Мир

В МИД оценили возможность назначения посла РФ до инаугурации Трампа

Замглавы МИД Рябков: не стоит ожидать прибытия посла России в США до Нового года
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Evgenia Parajanian / Shutterstock / Fotodom  

Возможность отправки в Вашингтон нового российского посла до инаугурации избранного президента Дональда Трампа зависит от США. Об этом в разговоре с ТАСС заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

До Нового года агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица главой диппредставительства другого государства — прим. «Ленты.ру») для российского посла ожидать точно не стоит, пояснил Рябков. Дальнейшие графики, по его словам, прогнозировать тяжело.

При этом замглавы МИД РФ уточнил, что на этот пост претендует очень опытный и известный дипломат. Он выразил уверенность в том, что на новом месте представитель российской дипмиссии будет проводить работу, направленную на улучшение двусторонних отношений.

В начале декабря Рябков сообщил, что российская сторона направила запрос на агреман для нового российского посла в Вашингтоне. Имени возможного кандидата он официально не раскрывал. При этом несколько источников «Коммерсанта» наиболее вероятной кандидатурой на пост посла России в США называли директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева. Ранее он работал послом России в Канаде.

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