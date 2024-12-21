Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 21 декабря 2024Мир

Захарова призвала Бухарест взять назад слова о якобы вмешательстве России в выборы

Захарова: Румынии стоит взять назад слова о якобы вмешательстве России в выборы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Бухаресту стоит взять назад свои слова о якобы вмешательстве России в выборы президента Румынии. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала результаты расследования в Румынии, согласно которым предвыборная кампания независимого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску в соцсети TikTok оплачивалась не Россией, а Национал-либеральной партией (НЛП) страны.

Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы вмешательстве в президентские выборы в Румынии. Так, Захарова называла такие предположения «бездарно состряпанной ерундой», не имеющей под собой никаких оснований.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За это надо отвечать». В России обратились к Зеленскому после атаки дронов на Казань. Ему напомнили об одном событии

      Бразилия показала логотип для своего председательства в БРИКС

      Захарова призвала Бухарест взять назад слова о якобы вмешательстве России в выборы

      ВСУ начали отводить силы из Курахово в Дачное в ДНР

      Трое неизвестных подожгли снегоуборочную железнодорожную машину в российском регионе

      В Бразилии произошло крупное ДТП с 22 жертвами

      В Нидерландах выступили против открытых границ после теракта в Магдебурге

      Украинские беспилотники сбили над Крымом

      Премьер-министр Швеции начал рождественскую речь со слов об украинцах

      Бывший муж Седоковой одолжил у певицы деньги перед смертью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше