Захарова призвала Бухарест взять назад слова о якобы вмешательстве России в выборы

Захарова: Румынии стоит взять назад слова о якобы вмешательстве России в выборы

Бухаресту стоит взять назад свои слова о якобы вмешательстве России в выборы президента Румынии. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала результаты расследования в Румынии, согласно которым предвыборная кампания независимого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску в соцсети TikTok оплачивалась не Россией, а Национал-либеральной партией (НЛП) страны.

Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы вмешательстве в президентские выборы в Румынии. Так, Захарова называла такие предположения «бездарно состряпанной ерундой», не имеющей под собой никаких оснований.