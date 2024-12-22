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14:53, 22 декабря 2024Спорт

Глава судейского комитета РФС объяснил обвинения арбитров в коррупции

Глава судейского комитета РФС Каманцев объяснил обвинения арбитров в коррупции
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dziurek / Shutterstock / Fotodom  

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил обвинения арбитров в коррупции. Его цитирует «РБ Спорт».

«Это может быть, по моему мнению, из-за боли и страдания из-за проигрыша твоей команды, а тебе хочется обвинить человека в предвзятости, а не в обычных человеческих ошибках», — заявил Каманцев. Он добавил, что все потенциальные случаи подкупа тщательно проверяются, для этого существует специальная система контроля.

«Сказать, что мы постоянно находим странные матчи, не могу», — отметил Каманцев. Ранее функционер говорил о том, что у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были основания, чтобы поднять вопрос о честности работы российских арбитров.

27 ноября Федорищев заявил о многомиллионном долге клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» якобы для взяток судьям. О долге самарской команды Федорищев узнал от одного из функционеров. Губернатор также заявлял, что в подобных схемах замешаны около 10 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

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