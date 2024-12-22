Царукян высказался о предстоящем реванше с Махачевым

Царукян перед реваншем с Махачевым: он не настолько хорош, как думают люди

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян высказался о предстоящем реванше с соотечественником Исламом Махачевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает MMAJunkie.

По мнению Царукяна, Махачев не настолько хорош, как думают люди. «Почему я одержу победу? Во-первых, я очень хорошо умею бороться. Во-вторых, я молод и голоден. У меня никогда не было пояса, поэтому это сильно меня мотивирует», — заявил он, назвав завоевание пояса мечтой.

Реванш Махачева и Царукяна состоится на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) в ночь на 19 января. Это будет главный поединок вечера. Махачев проведет четвертую защиту чемпионского пояса UFC в легком весе. Для Царукяна это будет первый титульный бой.

В активе Махачева 26 побед при единственном поражении в MMA. Царукян выиграл 22 схватки и трижды терпел поражение. Первый поединок между бойцами, который прошел 20 апреля 2019 года, завершился победой Махачева судейским решением.