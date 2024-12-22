Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив-Кубань
69:65
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Эвертон
0:0
Завершен
Челси
Англия — Премьер-лига|17-й тур
Реал Мадрид
4:2
Завершен
Севилья
Испания — Примера|18-й тур
Тоттенхэм Хотспур
3:6
Завершен
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|17-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
1:3
Завершен
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
22:42, 22 декабря 2024Спорт

Царукян высказался о предстоящем реванше с Махачевым

Царукян перед реваншем с Махачевым: он не настолько хорош, как думают люди
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Арман Царукян

Арман Царукян. Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян высказался о предстоящем реванше с соотечественником Исламом Махачевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает MMAJunkie.

По мнению Царукяна, Махачев не настолько хорош, как думают люди. «Почему я одержу победу? Во-первых, я очень хорошо умею бороться. Во-вторых, я молод и голоден. У меня никогда не было пояса, поэтому это сильно меня мотивирует», — заявил он, назвав завоевание пояса мечтой.

Реванш Махачева и Царукяна состоится на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) в ночь на 19 января. Это будет главный поединок вечера. Махачев проведет четвертую защиту чемпионского пояса UFC в легком весе. Для Царукяна это будет первый титульный бой.

В активе Махачева 26 побед при единственном поражении в MMA. Царукян выиграл 22 схватки и трижды терпел поражение. Первый поединок между бойцами, который прошел 20 апреля 2019 года, завершился победой Махачева судейским решением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В массовом ДТП в Москве пострадали 15 человек

      В российском аэропорту пассажиров начали массово снимать с самолетов

      Выручка Apple от продажи AirPods достигла рекордных значений

      Российский вратарь отметился результативными действиями в матче НХЛ

      ДТП с автобусом в Москве попало на видео

      Встречу Путина и Фицо назвали наказанием для Украины

      Украинский военком с шипами остановил автомобиль

      Жительница российского села погибла в результате атаки ВСУ

      Попавший в ДТП с автобусом в Москве «КамАЗ» спешил на пожар

      Трамп захотел отменить ряд ограничений Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше