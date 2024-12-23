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16:24, 23 декабря 2024Экономика

Одна из стран Евросоюза захотела ограничить импорт российского газа

Минэкономики Финляндии: импорт газа из РФ может быть временно ограничен
Кирилл Луцюк

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В Финляндии разработали законопроект, который предполагает временные ограничения на импорт газа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство экономики и занятости этой страны Европейского союза.

Как гласит сообщение ведомства, если законопроект примут, то он позволит ограничивать поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть, если данные энергоносители поступают из России или Белоруссии.

В конце ноября сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года объемы российско-финляндской торговли упали на 31 процент, до 960,6 миллиона евро. Импорт российских товаров снизился на четверть, а экспорт сократился в 1,7 раза.

Также есть данные, что внешняя торговля Финляндии с января по август в целом упала до рекордных 96 миллиардов евро.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину нанесет урон Европейскому союзу.

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