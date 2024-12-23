Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 23 декабря 2024Бывший СССР

Киеву предрекли утрату контроля над важным сектором экономики из-за продвижения ВС России

Полковник Матвийчук: утрата шахты «Покровское» поставит ВСУ в тяжелое положение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие российскими военными шахты «Покровское» поставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) в тяжелое положение, так как Киев фактически утратит контроль над важным сектором экономики — металлургической промышленностью, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Негативные для Киева последствия этого действия Вооруженных сил (ВС) России специалист предрек в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в силовых структурах России сообщили, что российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины — шахтоуправлению «Покровское». Уточнялось, что до шахты оставалось около трех километров.

«"Покровское" — это одно из немногих месторождений коксующегося угля, и Киев им очень дорожит. Дело в том, что после захвата "Покровского" остановится вся металлургия Украины, и они попадут в очень неудобное положение: металлургия не будет работать, продавать они ничего не смогут, и обеспечивать свою промышленность металлом они тоже не смогут», — отметил Матвийчук.

Он также предположил, что в дальнейшим Россия сможет использовать ресурсы шахты для собственных целей.

До этого военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми сообщал, что армия России имеет большие успехи в продвижении на фронте. В частности, это происходит в Луганской народной республике (ЛНР), Харьковской области и особенно в ДНР, где прослеживается самая существенная динамика.

На этом фоне интенсивность контратак ВСУ на границах ЛНР кратно снизилась за последнее время. На прошлой неделе было зафиксировано лишь 18 случаев отражения атаки, тогда как за предыдущий отчетный период их насчитывалось 71.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На территории бывшего завода в России произошел взрыв. Есть жертвы и пострадавшие

      Прохор Шаляпин купил матери квартиру

      Российский шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию

      В Молдавии подготовили программу плановых отключений электроэнергии

      В Раде назвали цель приезда директора ЦРУ в Киев

      В России рухнул спрос на самогонные аппараты

      Раскрыта диета похудевшего на 40 килограммов Джигана

      Суд оштрафовал Михалкова на 300 рублей

      Упала стоимость полисов ОСАГО

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше