Полковник Матвийчук: утрата шахты «Покровское» поставит ВСУ в тяжелое положение

Взятие российскими военными шахты «Покровское» поставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) в тяжелое положение, так как Киев фактически утратит контроль над важным сектором экономики — металлургической промышленностью, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Негативные для Киева последствия этого действия Вооруженных сил (ВС) России специалист предрек в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в силовых структурах России сообщили, что российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины — шахтоуправлению «Покровское». Уточнялось, что до шахты оставалось около трех километров.

«"Покровское" — это одно из немногих месторождений коксующегося угля, и Киев им очень дорожит. Дело в том, что после захвата "Покровского" остановится вся металлургия Украины, и они попадут в очень неудобное положение: металлургия не будет работать, продавать они ничего не смогут, и обеспечивать свою промышленность металлом они тоже не смогут», — отметил Матвийчук.

Он также предположил, что в дальнейшим Россия сможет использовать ресурсы шахты для собственных целей.

До этого военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми сообщал, что армия России имеет большие успехи в продвижении на фронте. В частности, это происходит в Луганской народной республике (ЛНР), Харьковской области и особенно в ДНР, где прослеживается самая существенная динамика.

На этом фоне интенсивность контратак ВСУ на границах ЛНР кратно снизилась за последнее время. На прошлой неделе было зафиксировано лишь 18 случаев отражения атаки, тогда как за предыдущий отчетный период их насчитывалось 71.