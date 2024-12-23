Тарасова оценила идею отправить на Олимпиаду-2026 чемпионов России

Татьяна Тарасова сочла преждевременным отправлять чемпионов России на Игры-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила идею отправить на Олимпийские игры-2026 чемпионов России 2025 года. Ее слова приводит РБК.

Тарасова сочла это преждевременным. «Победителей нельзя назвать претендентами на участие в Олимпийских играх. Еще рано», — заявила она.

Чемпионат России-2025 прошел в Омске и завершился 22 декабря. В одиночном катании победителями стали Аделия Петросян и Владислав Дикиджи. В парах первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, а также запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов были Игры в Пекине.