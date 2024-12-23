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10:07, 23 декабря 2024Спорт

Теннисист-чемпион признался в нарушении допинг-правил и запросил отстранение

Чемпион US Open в парном разряде Перселл запросил отстранение за допинг
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pablo Morano / Reuters

Австралийский теннисист Макс Перселл признался в нарушении допинг-правил. Об этом сообщает пресс‑служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Перселл признался в использовании запрещенного метода и добровольно запросил временное отстранение 10 декабря 2024 года. Оно вступило в силу 12 декабря. Спортсмену запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия.

26-летний Перселл — чемпион Уимблдона-2022 и US Open-2024 в парном разряде. Он занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парах и 105-е — в одиночном разряде.

Ранее еще два теннисиста из мирового топа сдали положительные допинг-тесты. Первая ракетка мира Янни Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за обработки раны спреем. Проба во внесоревновательный период второй ракетки мира Иги Швентек дала положительный результат на триметазидин.

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