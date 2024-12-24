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14:01, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Маск вновь предложил сменить название «Википедии» на неприличное

Илон Маск: предложение сменить название «Википедии» на неприличное еще в силе
Евгения Наумова
Евгения Наумова
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск вновь предложил сменить название онлайн-энциклопедии «Википедия» на неприличное. Об этом он написал в соцсети X.

Пользователь под ником DogeDesigner напомнил, что в прошлом бизнесмен предложил «Википедии» миллиард долларов за то, чтобы она сменила название на Dickipedia. «Это правда. Предложение еще в силе», — ответил ему Маск.

Dick в английском языке обозначает мужской половой орган и относится к вульгарным словам.

Ранее сообщалось, что Маск похвалил основателя Telegram Павла Дурова. Он отреагировал на новость о финансовых успехах мессенджера словами «отличная работа».

С предложением сменить название «Википедии» на Dickipedia Маск впервые выступил в октябре 2023 года. Он пообещал выплатить владельцам ресурса миллиард долларов за неприличное переименование.

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