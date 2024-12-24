Роднина оценила отказ выдавать Загитовой многомиллионный грант на новое шоу

Роднина об отказе Загитовой в гранте на новое шоу: спрос диктует свои законы

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила отказ Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) выдать фигуристке Алине Загитовой многомиллионный грант на новое шоу. Ее слова приводит РИА Новости.

«Наверняка при вручении гранта есть положения, где оговорены все права и особенности, поэтому тут нет смысла рассуждать, справедливо или нет, что ей в нем отказали», — заявила Роднина. Она отметила, что считает нормальным, когда фигуристы после завершения выступлений в большом спорте начинают зарабатывать в шоу.

Роднина добавила, что из-за отстранения и отсутствия крупных турниров возникает спрос на развлекательные мероприятия. «А спрос диктует свои законы», — заключила она.

Ранее ПФКИ отказался выдавать Загитовой сумму в размере 74,8 миллиона рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Мероприятие было запланировано на 2025 год и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что проект не предполагал софинансирования и вложения личных средств спортсменки.