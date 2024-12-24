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17:01, 24 декабря 2024Спорт

Россиянам посоветовали способы снять напряжение в шее

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Инструктор по лечебной физкультуре Анастасия Полохова посоветовала россиянам способы снять напряжение в шее. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

В первую очередь специалист рекомендовала обратить внимание не рабочее место. «Ваша поза при работе за компьютером не должна быть слишком напряженной и с сильно свешенной вниз головой. Используйте подставки под монитор или ноутбук, чтобы он был на уровне глаз», — заявила она, напомнив о необходимости менять позы сидения за компьютером каждые полчаса или делать перерывы на ходьбу.

Кроме того, Полохова предложила делать гимнастику — упражнения выполняются сидя на рабочем месте. Она посоветовала делать кошку, повороты и наклоны в стороны, растяжку рук и шеи, круговые вращения головой и самомассаж.

Ранее немецкие ученые назвали лучшую тренировку против старости. Они рекомендовали делать планку и шаги в планке, переходы с колен в присед, двойные скручивания, а также перекаты.

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