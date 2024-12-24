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22:03, 24 декабря 2024Спорт

Российский пловец рассказал об отношении к нему иностранных соперников на чемпионате мира

Российский пловец Пригода: иностранцы хорошо нас приняли на чемпионате мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

Российский пловец Кирилл Пригода рассказал изданию «Спорт день за днем» об отношении к нему и его соотечественникам иностранных соперников на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

По его словам, все были рады видеть российских спортсменов. «Настоящий соперник хочет, чтобы было больше сильных соперников, а не меньше. Борьба была достойной. Да, кто-то не приехал, но все, что было на турнире, прошло очень достойно», — рассказал Пригода.

Ранее российский пловец Мирон Лифинцев рассказал о запретах, которые действовали на чемпионате мира. Он заявил, что россиянам было запрещено показывать яркие эмоции после побед.

Сборная России на ЧМ в Будапеште выступала в нейтральном статусе. Команда с шестью золотыми наградами вслед за американцами финишировала второй в медальном зачете.

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