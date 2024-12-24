Женщины Америки сошли с ума по убийце миллиардера. Его называют иконой стиля и скупают вещи, которые он носит

Убийца главы UnitedHealthcare Луиджи Манджоне прославился в сети из-за внешности

В США начался суд над Луиджи Манджоне, которого подозревают в нападении на гендиректора страховой компании UnitedHealthcare. Мужчина в маске несколько раз выстрелил в миллионера Брайана Томпсона на выходе из дорогого отеля в Нью-Йорке. Подозреваемый заявил, что совершил преступление, поскольку богатый страховщик наживается на чужих страданиях. После этого его поддержали тысячи американцев: в честь Манджоне открывают денежные сборы, а его наряды с судебных заседаний скупают в магазинах. Как убийца стал главным сердцеедом в сети — разбиралась «Лента.ру».

Кто такой Луиджи Манджоне?

И хотя главной причиной расправы над миллионером Манджоне называет именно несовершенство системы здравоохранения США, сам он вряд ли нуждается в деньгах от страховщиков. 26-летний американец родился в одной из богатейших семей штата Мэриленд: его родственники владеют несколькими медицинскими учреждениями, крупными агентствами недвижимости и сетью загородных клубов, рассчитанных именно на состоятельных клиентов.

К тому же семье парня принадлежат радиостанция и несколько домов престарелых. Сам Манджоне учился в престижной школе Gilman School, год обучения в которой стоит свыше 37 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей). Четыре года назад он одновременно получил степени бакалавра и магистра компьютерных и информационных наук в Пенсильванском университете и до 2023 года работал инженером по обработке данных в компании на Гавайях.

Фото: Luigi Mangione / Globallookpress.com

В СМИ подчеркивают, что Манджоне на протяжении многих лет страдал от сильных болей в спине, из-за чего летом прошлого года перенес операцию. При этом существовали ли у него проблемы с оплатой лечения, доподлинно неизвестно.

В личных записях, изъятых у Манджоне после задержания, четко объясняется мотив преступления. «Честно говоря, эти паразиты сами напросились», — говорится в них. Нападавший обвинил медицинскую систему в обогащении на страданиях простых американцев, а UnitedHealthcare как раз является одной из крупнейших страховых компаний в США.

Луиджи Манджоне стал звездой соцсетей

Тысячи американцев еще до задержания Манджоне высказывались в его поддержку. По их мнению, именно из-за UnitedHealthcare, а соответственно и гендиректора компании Брайна Томпсона, сотни пациентов лишались жизненно необходимого лечения.

Так, жители США собрали более 100 тысяч долларов в «фонд защиты» предполагаемого убийцы. «Мы здесь не для того, чтобы радоваться насилию, а потому что верим в конституционное право на справедливое юридическое представительство для каждого», — так открытие анонимного сбора объяснил фонд «Юридический комитет 4 декабря».

В TikTok опубликовано более 57 тысяч видео с хештегом Луиджи Манджоне

В соцсетях Манджоне прозвали сердцеедом из-за канонической мужской красоты: в сети публикуют все больше восторженных постов и мемов о внешности молодого человека. «Его преступление — его красота», — отмечают пользователи в видео.

Луиджи Манджоне прозвали иконой стиля

Не только внешность Манджоне, которая и вправду вписывается в современные стандарты красоты, привлекла внимание общественности. Сразу после задержания мужчины в США массово бросились скупать аналог куртки, в которой тот совершил нападение на CEO UnitedHealthcare. Тогда он был одет в зеленую куртку с капюшоном и подкладкой серого цвета.

Один из пользователей Reddit предположил, что похожая модель куртки представлена в ассортименте бренда Levi's за 225 долларов (около 23 тысяч рублей), и поделился ссылкой на вещь. После этого продажи верхней одежды резко выросли: всего за 48 часов было продано более 700 курток.

Даже оранжевая роба, которую носят все американские заключенные, стала предметом жарких обсуждений после публикации фото Манджоне. В модных пабликах принялись сравнивать комбинезон подозреваемого с последними показами модного дома Saint Laurent, в которых участвовали модели в похожей одежде.

Фото: Jeff Swensen / Getty Images

И пока одних пугают подобные обсуждения (в комментариях даже считают произошедшее идеальным сюжетом для нового эпизода «Черного зеркала»), другие только разделяют восхищение внешностью и поступком Манджоне. «Институту цвета Pantone теперь придется поменять цвет года на оранжевый», — пишут они в многочисленных комментариях.

На фоне популярности Луиджи Манджоне в сети вспомнили о суде над братьями Эриком и Лайлом Менендесами, которые отбывают пожизненное наказание за расправу над родителями. Спустя 20 лет после оглашения приговора общество неожиданно потребовало пересмотреть их дело, а в 2022 году они и вовсе стали настоящими звездами TikTok.

Благодаря выходу сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» популярность братьев только возросла — в октябре молодежь принялась повторять образы актеров Купера Коха и Николаса Чавеса, которые сыграли роль осужденных братьев, и вернула в моду небезызвестный стиль «тихая роскошь».

Теперь модники сравнивают Манджоне с Менендесами, которые, как и он, прославились не только из-за трагичной истории, но во многом из-за привлекательной внешности. На последнем заседании в Нью-Йорке подозреваемый убийца появился в бордовом свитере, и фото тут же разлетелись в соцсетях.

Луиджи Манджоне на судебном заседании в Нью-Йорке Фото: Seth Wenig / AP

В TikTok и X (бывший Twitter) одни окрестили предмет гардероба «свитером Менендесов», а другие начали спорить о его происхождении. Похожий джемпер, например, нашли в линейке люксового бренда Maison Margiela за 751 доллар (75 тысяч рублей).

В сети разобрали и образ адвоката мужчины Карен Агнифило: появилась теория, что юрист и ее клиент целенаправленно пришли на заседание в похожих образах, чтобы привлечь внимание и расположить к себе общественность. И это сработало — в X действительно появились сотни постов о нарядах Агнифило и Манджоне. «Знаю, что речь о суде, но они действительно одинаково оделись?» — говорится в одном из них.

К чему приведет подобное почитание преступника, еще предстоит узнать. Однако ясно, что дело уже стало резонансным, а манифест Луиджи Манджоне отказываются публиковать ведущие американские издания из страха появления у него последователей.