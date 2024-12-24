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06:33, 25 декабря 2024Спорт

Ученые оценили влияние силы и мышечной массы на развитие депрессии

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Valery Sysoev / Unsplash

Китайские ученые провели исследование, в рамках которого оценили влияние силовых показателей и мышечной массы человека на риск развития у него депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.

Специалисты проанализировали данные более 4800 человек. Мышечная масса определялась путем проведения рентгеновской абсорбциометрии, а сила — с помощью динамометра, фиксирующего максимальное усилие при сжатии.

Ученые пришли к выводу, что каждые дополнительные 5 килограммов мышечной массы на 5,7 процента снижают риск развития депрессии. Испытуемый с максимальной мышечной массой был подвержен депрессии на 44,1 процента меньше, чем тот, у кого эти показатели были минимальными. Подобная закономерность была наиболее актуальная для мужчин среднего возраста.

Ранее немецкие ученые Центральной клиники в городе Бад-Берка назвали лучшую тренировку против старости. Они рекомендовали делать планку и шаги в планке, переходы с колен в присед, двойные скручивания, а также перекаты.

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