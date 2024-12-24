В Банке России спрогнозировали инфляцию по итогам года

Глава департамента ЦБ Ганган: инфляция по итогам года составит 9,6-9,8 %

Инфляция в РФ по итогам 2024 года составит от 9,6 до 9,8 процента, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, прогноз которого приводит «Интерфакс».

«У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции», — признал представитель ЦБ.

На прошлой неделе в регуляторе предупредили, что в силу ряда факторов нынешние повышенные значения роста цен в стране сохранятся в течение некоторого времени. В числе причин такого положения дел называли инерцию из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокую кредитную активность предыдущих месяцев и перенос в цены произошедшего ослабления рубля.

Аналитики до этого указывали, что при сохранении высоких темпов роста цен инфляция на конец года может перейти в России к двузначным значениям, разогнавшись до 10-11 процентов.

Как уточнил теперь Ганкан, пика инфляция достигнет в России в апреле следующего года.

