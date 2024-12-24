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19:34, 24 декабря 2024Спорт

Валуев ответил раскритиковавшему ЧМ-2018 немецкому футболисту

Валуев заявил, что ему начхать на слова раскритиковавшего ЧМ-2018 Филиппа Лама
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил бывшему капитану сборной Германии по футболу Филиппу Ламу, заявившему о пострадавшей из-за проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Европе. Слова политика приводит Sport24.

«Ровным счетом начхать на слова какого-то немца! Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен ЧМ по футболу в России. Моськи лают, а караван идет», — заявил Валуев, добавив, что от ЧМ-2018 и Олимпиады-2014 в Сочи на Западе были в восторге.

Ранее Лам заявил, что перед выбором стран-хозяек турниров важно оценивать условия и политическую ситуацию. По его мнению, Европа немного пострадала из-за проведения чемпионатов мира по футболу в России (2018 год) и Катаре (2022 год).

Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Титул завоевала сборная Франции.

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