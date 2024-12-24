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09:44, 24 декабря 2024Экономика

Возраст российских танкеров оказался почти в два раза выше среднемирового

ГТЛК: средний возраст российских судов составляет 26 лет, а танкеров — 23,5 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Средний возраст морского грузового флота России составляет 26 лет, при этом суда под иностранным флагом значительно моложе тех, что ходят под российским. Об этом со ссылкой на обзор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) сообщает РИА Новости.

Самым старым назван буксирный флот (28,5 года), далее идут баржи (27,2 года), сухогрузы (25,5 года) и танкеры (23,5 года). В январе этого года издание Financial Times указывало, что средний возраст мирового танкерного флота вырос до 12,9 года — максимум за 20 лет. При этом издание связывает такую ситуацию с российским флотом, поскольку на фоне санкций перевозчики из России начали скупать танкеры, которые в противном случае были бы отправлены на металлолом.

В декабре компания BRS Shipbrokers указала, что в месяц российский теневой флот пополняется примерно на десять танкеров, а в целом он составляет девять процентов от общемирового.

Исходя из этих пропорций, средний возраст нероссийского флота составил примерно 11,9 года. Таким образом, российские танкеры оказались почти в два раза старше, чем в среднем в мире суда такого типа.

При этом, подчеркивают в ГТЛК, ситуация с речными судами в стране еще хуже, их средний возраст составляет порядка 40 лет. Старше всего буксиры (44,8 года), а самые молодые — наливные суда (38 лет). По оценкам агентства «Инфолайн», нормативные сроки эксплуатации критически превышены более чем у половины судов речного флота.

В общей сложности Россия эксплуатирует около тысячи морских грузовых судов и 11 тысяч речных судов и судов смешанного плавания. В том же обзоре компания указывает, что скорость списания морских судов превосходит темпы строительства в два раза, а речных — в 4,5 раза.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что объем загрязненного грунта на черноморском берегу после крушения двух танкеров в Керченском проливе может вырасти в 14 раз, до 200 тысяч тонн.

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