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02:42, 25 декабря 2024Мир

Американский крейсер за ночь обстрелял сразу два своих истребителя. Пилоты возмущены низкой подготовкой моряков

Крейсер Gettysburg обстрелял сразу два американских истребителя за одну ночь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, обстрелял еще один самолет. Об этом сообщает Fox News.

Оба инцидента с дружественным огнем произошли за одну ночь 22 декабря в Красном море во время авиаударов по объектам хуситов. Корабль, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, открыл огонь по самолетам, взлетавшим с палубы авианосца.

Пилоты истребителя, в который попала зенитная ракета, успели катапультироваться, получив незначительные травмы. Их подобрали с помощью спасательного вертолета. Второй экипаж сумел уклониться от поражения, снаряд прошел на расстоянии около 30 метров от борта. ВМС расследуют, была ли эта ракета нацелена на второй самолет — по одной из версий, система наведения на ней была отключена.

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На USS Gettysburg установлены 122 стандартных пусковых контейнера, в которых могут находиться как крылатые ракеты Tomahawk, так и ракеты класса «земля-воздух» SM-2. Экипаж крейсера состоит из 30 офицеров и 300 матросов.

США и Йемен заявили о причастности к уничтожению истребителя

Центральное командование ВМС США, ответственное за руководство авиаударами на Ближнем Востоке, признало инцидент только с одним самолетом, уничтоженным дружественным огнем. Источник телеканала утверждает, что пилоты ВМС США возмущены произошедшим и ставят под сомнение качество подготовки на борту «Геттисберга», называя ее недостаточной.

В свою очередь, йеменские мятежники взяли на себя ответственность за сбитый над Красным морем американский истребитель F/A-18. Хуситы утверждают, что борт был уничтожен в результате обстрела ими авианосной ударной группы.

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Американский истребитель попал под дружественный огонь на Украине

В августе стало известно об инциденте с американским истребителем F-16, переданным Вашингтоном Киеву. Самолет попал под дружественный огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом, утверждает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, F-16 был сбит американским комплексом противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в результате дискоординации между подразделениями. Тогда Генеральный штаб ВCУ признал потерю истребителя и его пилота Алексея Меся.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Перед отставкой генерал угрожал Безуглой и обвинял ее в том, что она не только «вылила грязь на него лично и на ВС ВСУ», но и дискредитировала производителей американского оружия.

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