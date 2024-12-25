Американский крейсер за ночь обстрелял сразу два своих истребителя. Пилоты возмущены низкой подготовкой моряков

Крейсер Gettysburg обстрелял сразу два американских истребителя за одну ночь

Ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, обстрелял еще один самолет. Об этом сообщает Fox News.

Оба инцидента с дружественным огнем произошли за одну ночь 22 декабря в Красном море во время авиаударов по объектам хуситов. Корабль, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, открыл огонь по самолетам, взлетавшим с палубы авианосца.

Пилоты истребителя, в который попала зенитная ракета, успели катапультироваться, получив незначительные травмы. Их подобрали с помощью спасательного вертолета. Второй экипаж сумел уклониться от поражения, снаряд прошел на расстоянии около 30 метров от борта. ВМС расследуют, была ли эта ракета нацелена на второй самолет — по одной из версий, система наведения на ней была отключена.

На USS Gettysburg установлены 122 стандартных пусковых контейнера, в которых могут находиться как крылатые ракеты Tomahawk, так и ракеты класса «земля-воздух» SM-2. Экипаж крейсера состоит из 30 офицеров и 300 матросов.

США и Йемен заявили о причастности к уничтожению истребителя

Центральное командование ВМС США, ответственное за руководство авиаударами на Ближнем Востоке, признало инцидент только с одним самолетом, уничтоженным дружественным огнем. Источник телеканала утверждает, что пилоты ВМС США возмущены произошедшим и ставят под сомнение качество подготовки на борту «Геттисберга», называя ее недостаточной.

В свою очередь, йеменские мятежники взяли на себя ответственность за сбитый над Красным морем американский истребитель F/A-18. Хуситы утверждают, что борт был уничтожен в результате обстрела ими авианосной ударной группы.

Американский истребитель попал под дружественный огонь на Украине

В августе стало известно об инциденте с американским истребителем F-16, переданным Вашингтоном Киеву. Самолет попал под дружественный огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом, утверждает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, F-16 был сбит американским комплексом противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в результате дискоординации между подразделениями. Тогда Генеральный штаб ВCУ признал потерю истребителя и его пилота Алексея Меся.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Перед отставкой генерал угрожал Безуглой и обвинял ее в том, что она не только «вылила грязь на него лично и на ВС ВСУ», но и дискредитировала производителей американского оружия.