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17:56, 25 декабря 2024Экономика

Главы комитетов Госдумы пересядут на Lada Aura

В Госдуме сообщили о получении 17 автомобилей Lada Aura
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости

Главы думских комитетов и комиссий пересядут на поступившие в пользование депутатов 17 автомобилей марки Lada Aura («Лада Аура»). Об этом со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Госдуме (ГД) уже пользуются ранее поступившими автомобилями Lada Vesta.

Председатель комитета по контролю Олег Морозов напомнил о мнениях президента РФ Владимира Путина, а также спикера ГД Вячеслава Володина по поводу Lada Aura и указал, что ему самому как автомобилисту интересно, как поведет себя новый автомобиль. «Поэтому будем ездить», — резюмировал парламентарий.

В среду использование бизнес-седанов сотрудниками Минфина прокомментировал глава ведомства Антон Силуанов. По его словам ведомство первым в России договорилось по поводу закупки этих машин. Сам министр побывал в Aura в качестве водителя и пассажира. «Автомобиль комфортный, удобный», — отметил он.

О начале отгрузок Lada Aura дилерским центрам, государственным и корпоративным заказчикам стало известно в конце ноября. Указывалось, что поставляемые машины изготовлены в максимальной комплектации Status, которая предусматривает обивку салона натуральной кожей и защиту лакокрасочного покрытия кузова при помощи защитной пленки.

Продажи авто, как объяснял глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, начнутся сначала в Москве и Санкт-Петербурге и «дальше уже по всей стране».

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