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11:31, 25 декабря 2024Спорт

Названы способы получить кубики на прессе после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы получить кубики на прессе после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять подъем ног, обратные скручивания, ножницы, а также полукруг. Для выполнения последнего нужно лечь на пол, выпрямив ноги, а руки вытянув вдоль туловища. Далее следует поднять ноги к потолку, опустить их в правую сторону, а затем перенести их на левую сторону, сделав ими полукруг.

Еще одним упражнением станет уголок. Необходимо сесть на пол, выпрямив ноги, руки убрав за спину. Затем следует отклонить спину назад, подняв прямые ноги примерно на 15-20 сантиметров от пола, и задержаться в таком положении.

Ранее эксперт Алена Стихарева назвала самые вредные упражнения для спины. Стихарева заявила, что негативно влияют на позвоночник упражнения на пресс и скручивания.

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