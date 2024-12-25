Пользователи сети стали бояться обычных чемоданов из-за нового фильма Netflix

Пользователи соцсети X стали бояться обычных чемоданов из-за сюжета нового фильма Netflix «Ручная кладь». На это обратило внимание издание New York Post.

Художественный фильм с Джейсоном Бейтманом и Тэроном Эджертоном рассказывает историю сотрудника службы безопасности аэропорта, с которым связывается неизвестный. Последний требует пропустить в самолет опасный груз, иначе вся авиагавань будет в опасности. При этом чемодан, о котором идет речь, помечен красной лентой на ручке.

Один из пользователей сети опубликовал фото похожего багажа с красной лентой и вызвал панику среди других путешественников. «Если я увижу это в аэропорту, я сразу же отменю свой рейс», «Я посмотрел фильм, у меня посттравматическое стрессовое расстройство», «Для тех, кто в аэропорту, уже слишком поздно», — писали юзеры.

Ранее пассажир авиакомпании Delta рассказал подписчикам о необычной находке на борту самолета и рассмешил их. Видео он поделился в TikTok. В ролике мужчина из Флориды показал приклеенные к стенке возле кресла накладные ресницы.