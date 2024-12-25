Режиссеры и критики назвали лучшие предновогодние фильмы

The Guardian выпустило адвент-календарь фильмов для просмотра перед Новым годом

Британское издание The Guardian выпустило адвент-календарь, состоящий из фильмов, которые критики советуют смотреть перед Новым годом. Рейтинг был опубликован на сайте.

24 предновогодние картины были выбраны 24 кинокритиками, журналистами, сценаристами и режиссерами. В список в итоге попали такие культовые фильмы, как «Реальная любовь» и «Один дома 2», а также неожиданные и эксцентричные варианты. Например, хоррор «Ты лучше смотри в оба», который в рейтинг добавил «король трэша» — режиссер Джон Уотерс. Или драма «Безмолвный партнер», которую в канун праздников предлагает посмотреть режиссер Питер Стрикленд.

Свой любимый рождественский фильм назвал также режиссер Шон Бейкер, автор нашумевшей «Аноры», которая в этом году покорила критиков и зрителей. Он посоветовал провести вечер с семьей за классическим американским мюзиклом «Малыши в стране игрушек» 1961 года.

Ранее стало известно, что картину «Анора» с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году. Актер Юра Борисов, сыгравший в фильме молчаливого парня Игоря, стал одной из главных звезд проекта, получив уже несколько престижных наград за роль второго плана. За свой перфоманс он был также номинирован на «Золотой глобус».