Российская фигуристка ответила на вопрос о предательстве из-за перехода в сборную Украины

Российская фигуристка Анастасия Шаботова ответила на вопрос о предательстве из-за перехода в сборную Украины. Ее слова приводит «Спорт-экспресс».
Спортсменка заявила, что не считает себя предательницей, так как хотела выступить на Олимпийских играх 2022 года, а конкуренция в российской команде была очень высока. «А в чем предательство? Что не сделаешь ради результата?» — задалась вопросом она.
В январе 2019-го широкий резонанс вызвали слова Шаботовой о том, что в сборной России, в частности в группе Этери Тутберидзе, употребляют допинг. Позже спортсменке пришлось оправдываться.
8 июля 2019 года Шаботова перешла под украинский флаг. Она выиграла чемпионат страны и приняла участие в Олимпийских играх в Пекине. В феврале 2022 года фигуристка вернулась в Россию и стала тренером.