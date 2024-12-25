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16:08, 25 декабря 2024Спорт

Российская фигуристка ответила на вопрос о предательстве из-за перехода в сборную Украины

Фигуристка Шаботова: не считаю себя предательницей из-за перехода на Украину
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Анастасия Шаботова

Анастасия Шаботова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Анастасия Шаботова ответила на вопрос о предательстве из-за перехода в сборную Украины. Ее слова приводит «Спорт-экспресс».

Спортсменка заявила, что не считает себя предательницей, так как хотела выступить на Олимпийских играх 2022 года, а конкуренция в российской команде была очень высока. «А в чем предательство? Что не сделаешь ради результата?» — задалась вопросом она.

В январе 2019-го широкий резонанс вызвали слова Шаботовой о том, что в сборной России, в частности в группе Этери Тутберидзе, употребляют допинг. Позже спортсменке пришлось оправдываться.

8 июля 2019 года Шаботова перешла под украинский флаг. Она выиграла чемпионат страны и приняла участие в Олимпийских играх в Пекине. В феврале 2022 года фигуристка вернулась в Россию и стала тренером.

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